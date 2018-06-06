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GÜNCELLEME - FETÖ'nün "asker imamı" yurt dışına kaçarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 21:23 | Son Güncelleme

Edirne'de sahte kimlikle yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "asker imamı" olduğu iddiasıyla aranan ve yurt dışına kaçmak isterken Edirne'de sahte kimlikle yakalanan firari şüpheli tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün "asker imamı" olduğu, bilgi işlem işlerini yürüttüğü iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen mühendis Kemal Zorludemir, yurt dışına kaçmak isterken "Osman Tulpar" adına düzenlenmiş sahte kimlikle Edirne'de gözaltına alındı.

Kayseri'ye getirilen ve örgüt içinde "Orhan" adını kullandığı tespit edilen Kemal Zorludemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Emniyet FETÖ/PDY

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