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GÜNCELLEME - FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 09:59 | Son Güncelleme

Konya merkezli 38 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 70 muvazzaf askerden 30'u yakalandı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Konya merkezli 38 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 70 muvazzaf askerden 30'u gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve "mahrem imamları"nın ifadeleri doğrultusunda tespit edilen şüpheli 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli personel olarak görev yaptıkları ve örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen şüphelilerden 47'sinin subay, 23'ünün astsubay olduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 38 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 70 şüpheliden 30'u yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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FETÖ/PDY 70 muvazzaf asker konya merkezli 38 il

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