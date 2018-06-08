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GÜNCELLEME- FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 18:09 | Son Güncelleme

Sinop merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan biri tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

SİNOP (AA) - Sinop merkezli 7 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan biri tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sinop, Samsun, Ankara, Ağrı, Erzurum, Hatay ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan farklı rütbelerdeki 10 askeri personelin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u, savcılık sorgularında örgütün askeri yapılanmasındaki faaliyetlerine ilişkin bilgiler vererek, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı oldu.

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan teğmen Burak Ş. tutuklandı, itirafçı olan 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
askeri mahrem yapılanması FETÖ/PDY sinop

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