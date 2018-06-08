SİNOP (AA) - Sinop merkezli 7 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan biri tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sinop, Samsun, Ankara, Ağrı, Erzurum, Hatay ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan farklı rütbelerdeki 10 askeri personelin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sinop Atatürk Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u, savcılık sorgularında örgütün askeri yapılanmasındaki faaliyetlerine ilişkin bilgiler vererek, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı oldu.
Mahkemeye sevk edilen zanlılardan teğmen Burak Ş. tutuklandı, itirafçı olan 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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