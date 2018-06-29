GÜNCELLEME - FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı çıkartılan 4 eski emniyet müdürü ile 44 eski polis memurundan 39'u gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör suçları soruşturma bürosu tarafından FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik Ankara merkezli Kayseri, Konya, Hatay, Amasya, Malatya ve Çorum'da 48 eski emniyet görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Sabah erken saatlerde başlayan eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 39'u gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i ifade işlemlerinin ardından, 1'i ise sevk edildiği savcılıkça adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği, firari 9 şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.
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