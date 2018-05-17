GÜNCELLEME - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyon

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "kripto yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında, adliyeye sevk edilen 23 zanlıdan 19'u tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden üç gün önce adliyeye sevk edilen 21 şüphelinin ardından gözaltındaki 67 zanlıdan 23'ünün daha işlemleri tamamlandı.

Aralarında kısa süre önce açığa alınan bir üsteğmen ile astsubay ve uzman çavuşların da bulunduğu 23 zanlı, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla İzmir Adliyesi'ne gönderildi.

Şüphelilerden aralarında üsteğmen İbrahim Hakkı Karadağ'ın da bulunduğu 19 kişi tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmaya dayanak oluşturan "buluntu flash belleğin" hazırlayıcılarından ve örgütün sözde "hususi imamı" olduğu iddia edilen İ.S'nin de aralarında bulunduğu 44 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir merkezli 15 ilde 10 Mayıs'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu haklarında gözaltı kararı verilen 96 zanlıdan 88'i yakalanmıştı.