GÜNCELLEME - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyon

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "kripto yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan, aralarında kısa süre önce açığa alınan subay ve astsubayların da yer aldığı 19 zanlı, "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçlamasıyla İzmir Adliyesine sevk edildi.
Cumhuriyet savcısına ifade veren 4 şüpheli serbest bırakıldı.
Soruşturmaya dayanak oluşturan "buluntu flash belleğin" hazırlayıcılarından ve örgütün "hususi imamı" olduğu iddia edilen İbrahim S'nin de aralarında bulunduğu 9 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 6 şüpheli için ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Böylece operasyonun başından itibaren tutuklananların sayısı da 70'e yükseldi.
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- Operasyon
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir merkezli 15 ilde 10 Mayıs'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu haklarında gözaltı kararı verilen 96 zanlıdan 89'u yakalanmıştı.
Daha önce adliyeye sevk edilen zanlılardan 61'i tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, ikisi ise Cumhuriyet savcılığınca salıverilmişti.
FETÖ'nün askerlerden sorumlu 5 mahrem imamından ikisinin yurt dışına kaçtığı, gözaltı listesindeki hava istihbarat astsubay Erdal D'nin de darbe girişimi öncesi geçici görevle gittiği Yunanistan'dan dönmediği belirlenmişti.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 96 zanlının ismine, "yurtta sulh konseyi" üyesi olarak yargılanan eski Orgeneral Akın Öztürk'ün 2006'da İzmir'de Ege Ordusu Komutanlığına teslim edildikten sonra üstünü örttüğü öne sürülen "buluntu flash bellek" dosyasından ulaşıldığı ortaya çıkmıştı.
Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı olan Akın Öztürk'ün kurduğu "güneş çalışma grubu" heyeti tarafından incelenen ve "Kayda değer veri yok. Basit tedbirlerle önlenebilecek bir durum. Gerekli çalışma yapıldı." denilerek rafa kaldırıldığı ileri sürülen "buluntu flash bellek"te yapılan incelemede TSK mensuplarının fişlendiği belirlenmişti.
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