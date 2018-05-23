GÜNCELLEME - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyon

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki "kripto yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan, aralarında kısa süre önce açığa alınan subay ve astsubayların da yer aldığı 19 zanlı, "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçlamasıyla İzmir Adliyesine sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Soruşturmaya dayanak oluşturan "buluntu flash belleğin" hazırlayıcılarından ve örgütün "hususi imamı" olduğu iddia edilen İbrahim S'nin de aralarında bulunduğu 9 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 6 şüpheli için ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Böylece operasyonun başından itibaren tutuklananların sayısı da 70'e yükseldi.

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- Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir merkezli 15 ilde 10 Mayıs'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu haklarında gözaltı kararı verilen 96 zanlıdan 89'u yakalanmıştı.