HABER

GÜNCELLEME - FETÖ'nün "mahrem imamı" ve eşi hücre evinde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 23:23 | Son Güncelleme

Samsun'da, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamı" ile "örgüt ablası" olan eşi, hücre evinde gözaltına alındı - Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı: - "Çiftin gözaltına alındığı andan itibaren anneye bağımlı çocuk için muntazaman emzirme imkanı sağlanmıştır" BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamı" ile "örgüt ablası" olan eşi, hücre evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün "mahrem imamı" olduğu öne sürülen Mehmet Ç. ve eşi Büşra Ç'nin, FETÖ'nün "gaybubet evi" diye adlandırdığı hücre evinde saklandıklarını belirledi.

Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, arandığı öğrenilen çifti gözaltına aldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından "zanlıların yanlarında 3 aylık ve 2 yaşındaki çocukları olduğu halde gözaltına alındığı ve bebeğin annesini emmesine izin verilmediği" yönünde paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Çiftin FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları, Büşra Ç'nin de örgütte "abla" olarak görev yaptığının tespit edilmesi üzerine haklarında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, çiftin ifadeden kaçmaları ve uzun zamandır kendilerine ulaşılamaması nedeniyle haklarında yakalama kararı çıkartıldığı kaydedildi.

- "Örgütün ablası" sahte kimlikle yakalandı

Açıklamada, bu çerçevede çiftin gözaltına alındığı, çocuklarının da aynı gün akrabalarına teslim edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Çocukların gözaltına alınmaları söz konusu değildir. Yakalama sırasında şüpheli Büşra Ç'nin üzerinde sahte kimlik ele geçirilmiştir. Çiftin gözaltına alındığı andan itibaren anneye bağımlı çocuk için muntazaman emzirme imkanı sağlanmıştır, bunun için Samsun Emniyet Müdürlüğü binasında modern şartlarda hazırlanmış odalar kullandırılmıştır. Çocukların, ihtiyaçları için sık aralıklarla annelerinin yanına getirilmelerine imkan tanınmış, herhangi bir mağduriyet yaşanmasına fırsat verilmemiştir."

Çiftin ifade alma ve diğer adli işlemlerinin hızla yürütüldüğü ve yasal sürede yetkili hakim huzuruna çıkarılacakları belirtilen açıklamada, "Bu açıklamalar dışındaki haber, yorum ve algı oluşturmaya yönelik değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır." bilgisi paylaşıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması mahrem imam Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı

En Çok Okunan Haberler

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti

ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti

Hakkari'de patlama! Polis geniş güvenlik önlemi aldı

Hakkari'de patlama! Polis geniş güvenlik önlemi aldı

Sağlık personellerinden skandal video! Kürtçe ağıtla dalga geçtiler

Sağlık personellerinden skandal video! Kürtçe ağıtla dalga geçtiler

ABD: Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanabiliriz

ABD: Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanabiliriz

ABD'den son dakika Kudüs kararı!

ABD'den son dakika Kudüs kararı!

İlginizi Çekebilir

Çeyrek altın için yarım saatte 151 tane çöp şiş yedi!

Çeyrek altın için yarım saatte 151 tane çöp şiş yedi!

Yemin töreninde çalınan müzik şaşırttı

Yemin töreninde çalınan müzik şaşırttı

Reyhanlı davasında son dakika karar

Reyhanlı davasında son dakika karar

Kadir Mısıroğlu boğazda 10 milyon dolarlık restaurant sahibiymiş

Kadir Mısıroğlu boğazda 10 milyon dolarlık restaurant sahibiymiş

Sitede oturanlara kızdı! Dükkanını bir şartla ücretsiz kiraya verecek

Sitede oturanlara kızdı! Dükkanını bir şartla ücretsiz kiraya verecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başkan Uçar, İYİ Parti ilçe yönetimini ağırladı

Başkan Uçar, İYİ Parti ilçe yönetimini ağırladı

TGF’den Zeytin Dalı Harekatı’na Destek

TGF’den Zeytin Dalı Harekatı’na Destek

Maltepe'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Maltepe'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Süleyman Soylu’nun yaptığı resim 500 bin liraya satıldı

Süleyman Soylu’nun yaptığı resim 500 bin liraya satıldı

3. Havalimanı’nda pistin ışıkları ilk kez yandı

3. Havalimanı’nda pistin ışıkları ilk kez yandı

Beyaz eşya deposunda yangın

Beyaz eşya deposunda yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.