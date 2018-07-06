GÜNCELLEME - FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İZMİR (AA) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca "FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına" yönelik soruşturmada hakkında yakalama kararı verilen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 75 şüpheliden 37'si gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun FETÖ'ye yönelik soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefon üzerinden haberleşerek toplantı düzenledikleri tespit edilen 59'u halen aktif görevde olan 75 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İzmir merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şu ana kadar 37 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin ikametlerinde aramalar devam ediyor. Şüphelilerden 59'nun aktif görevde olduğu 8'nin daha önce ihraç edildiği öğrenildi.

