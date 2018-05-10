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GÜNCELLEME - FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 13:20 | Son Güncelleme

Bolu'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisine sızmış üyelerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Bolu'da eğitim gördükleri dönemde ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim kurdukları değerlendirilen 16 şüpheli gözaltına alındı ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI EKLENDİ

Bolu'da, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine sızmış Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, üsteğmen ve astsubay 16 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisine sızmış üyelerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, Bolu'da eğitim gördükleri dönemde ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim kurdukları değerlendirilen ve halen Samsun, Çankırı, İzmir, Bingöl, Kars, Siirt, Hatay, Ankara, Gaziantep, Giresun, Kilis, Adıyaman ve Tekirdağ'da görev yapan 7 üsteğmen, 9 astsubay olmak üzere 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde şüphelilerin yakalanması için belirlenen illerde eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 16 şüpheli, ekiplerce soruşturmanın yürütüldüğü Bolu'ya getiriliyor.

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Bolu Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı

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