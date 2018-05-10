GÜNCELLEME - FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma

Bolu'da, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine sızmış Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, üsteğmen ve astsubay 16 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisine sızmış üyelerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda, Bolu'da eğitim gördükleri dönemde ankesörlü telefonlar aracılığıyla iletişim kurdukları değerlendirilen ve halen Samsun, Çankırı, İzmir, Bingöl, Kars, Siirt, Hatay, Ankara, Gaziantep, Giresun, Kilis, Adıyaman ve Tekirdağ'da görev yapan 7 üsteğmen, 9 astsubay olmak üzere 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde şüphelilerin yakalanması için belirlenen illerde eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 16 şüpheli, ekiplerce soruşturmanın yürütüldüğü Bolu'ya getiriliyor.
İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü
'Şortun çok kısa' diyen hocaya kızdı, snıfın ortasında soyundu!
Fethullah Gülen'in takası için flaş öneri
Son dakika! YÖK'ten flaş Fransız Dili ve Edebiyatı kararı
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
ABD, Fransa ve İngiltere'nin operasyonu sonrası Esad'dan ilk açıklama
Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi
'Böyle müze mi olur?' demeyin! Turist akınına uğruyor
Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum