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GÜNCELLEME - FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 19:23 | Son Güncelleme

Bolu'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK'ya sızmış üyelerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ü adli kontrol ve yurtdışı yasağı ile salıverildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bolu'da, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızmış Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 kişi, serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin TSK'ya sızmış üyelerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında, kentte eğitim gördükleri dönemde ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt üyeleriyle iletişim kurdukları değerlendirilen, Samsun, Çankırı, İzmir, Bingöl, Kars, Siirt, Hatay, Ankara, Gaziantep, Giresun, Kilis, Adıyaman ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 7'si üsteğmen, 9'u astsubay 16 şüpheliden 14'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler B.G, O.K, Ş.Y, T.K, S.M, F.Y, İ.K, C.M, E.B, E.Y, M.D, F.Ç, H.E. ve İ.G. adliyeye çıkarıldı.

Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen 14 kişi, yurtdışına çıkış yasağını da kapsayan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Şüphelilerin "itirafçı" olarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıkları öğrenildi.

Şüphelilerden F.A. ve F.Ö'nün ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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