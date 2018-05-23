GÜNCELLEME - FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, çoğunluğu muvazzaf asker 18 kişiden 15'i gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda FETÖ'nün TSK'ya yerleştirdiği ve kripto üyesi olduğu belirlenen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir merkezli 9 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

