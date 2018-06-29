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GÜNCELLEME - FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 18:27 | Son Güncelleme

Gaziantep merkezli 25 ilde FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 25 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda muvazzaf askerlerin de aralarında olduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasında yer aldıkları ve örgütün "asker imamları"yla ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarla iletişim kurdukları öne sürülen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Gaziantep merkezli, İstanbul, Ankara, Antalya, Kayseri, Konya ve Yozgat'ın da aralarında yer aldığı 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"15 Temmuz darbe girişimi öncesi mahrem imamlar tarafından tekli ve çoklu olarak sabit (büfe) ya da ankesörlü telefonlar üzerinden aynı tarihlerde ve ardışık olarak arandıkları tespit edilen 82 şüpheli şahısla ilgili gerekli adli işlemler başlatılmıştır.

Gaziantep merkezli 25 ilde başlatılan operasyon kapsamında 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli tahkikata başlanmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Gaziantep mahrem yapılanması TSK

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