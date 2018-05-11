GÜNCELLEME - FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyon

Soruşturmayı yürüten savcılık, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki yapılanmasının "mahrem hizmetler" olarak isimlendirildiği ve yapılanmada gizliliğe azami derecede riayet edildiği, TSK içerisinde görevli terör örgütü mensubu askeri şahıslar ile söz konusu yapılanmada üst düzey faaliyet yürüten sözde sorumluları arasında deşifre olmayı engellemek maksadıyla farklı bir iletişim modeli kullanıldığını tespit etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturmasını genişletti. Soruşturmada, "kripto" diye tabir edilen ve TSK'ya sızdırıldığı belirtilen yeni isimlere ulaşıldı.

Bu kapsamda, diğer örgüt mensupları tarafından iletişim amacıyla kullanılan ByLock dahil olmak üzere bilinen iletişim usullerinden uzak durulduğu, ülke genelinde ByLock kullandığı tespit edilen asker sayısının, terör örgütünün TSK içerisine sızdırdığı tahmini örgüt üyesi sayısına göre çok az olmasının bu durumu açıkça gösterdiği değerlendirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın verilerine göre 1 Temmuz 2016 tarihi itibariyle Kara, Hava, Deniz, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde toplam 212 bin 319 muvazzaf personelin bulunduğu, bu kişilerden yalnızca 3 bin 61 personelin ByLock kullanıcısı olduğu anlaşıldı.

Terör örgütünün darbe girişiminde nispeten çok az üyesini kullandığı, terör örgütüne yönelik bilinen ByLock, Bank Asya hesap açtırma-artırma, üst düzey yöneticilerle irtibat gibi bilinen kriterleri taşımayan diğer mensuplarını ikinci bir darbe girişiminde veya örgütsel başka bir faaliyette kullanmak üzere hazır olarak beklettiği değerlendirildi.

Darbe girişimi ve örgüte yönelik kriterler nedeniyle ihraç edilen veya görevden geçici olarak uzaklaştırılan askeri personelin sayısının istatiksel olarak incelendiğinde, Kara, Hava, Deniz, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarından her kuvvette görev yapan uzman çavuş, astsubay, subay ve generallerin her bir rütbede en fazla yüzde 10'unun ihraç edildiği veya görevden uzaklaştırıldığı belirlendi.