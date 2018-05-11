HABER

GÜNCELLEME - FETÖ/PDY'nin "emniyet mahrem yapılanmasına" operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 17:32 | Son Güncelleme

Kocaeli merkezli operasyonda gözaltına alınan ve örgütün "emniyet mahrem yapılanması" içerisinde bulundukları belirlenen 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı ADLİYEYE SEVK SAYISI VE ADLİ SONUÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - FETÖ/PDY'nin "emniyet mahrem yapılanmasına" operasyon

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 polis'ten 4'ü tutuklandı, aralarında eski Kocaeli Emniyet Müdürü Hulusi Çelik'in de bulunduğu 8 şüpheli serbest bırakıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin "emniyet mahrem yapılanması" içerisinde olduğu gerekçesiyle 3 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski Kocaeli ve Samsun İl Emniyet Müdürü Çelik ile bir şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Savcılık sorguları tamamlanarak, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında ele geçirilen bir micro SD kart üzerinde yapılan dijital veri incelemelerinde, örgüt mensubu olan emniyet personelinin kodlandığı bilgisine ulaşılmış, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanması içerisinde olduğu değerlendirilen ve bakanlık onayıyla kamu görevinden uzaklaştırılan 12 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 3 Mayıs'ta Kocaeli ve İstanbul'da gerçekleştirdikleri operasyonlarda eski Kocaeli ve Samsun İl Emniyet Müdürü Hulusi Çelik'in de aralarında olduğu 9 kişiyi gözaltına almıştı.

Aranan 3 kişinin de daha sonra düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındığı öğrenildi.

FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon! Aralarında askerler de varFETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon! Aralarında askerler de var
Muharrem İnce'nin Rize mitinginde kavga! Erdoğan pankartı açılınca...Muharrem İnce'nin Rize mitinginde kavga! Erdoğan pankartı açılınca...
Güne damga vuran kare!Güne damga vuran kare!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyon polis

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik kolları kongresinde şaşkınlığını gizleyemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik kolları kongresinde şaşkınlığını gizleyemedi

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı

TSK, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı

Fatih Portakal, Meral Akşener'in mitinginin yayınlanmamasına tepki gösterdi

Fatih Portakal, Meral Akşener'in mitinginin yayınlanmamasına tepki gösterdi

Çorum'da para nakil aracı devrildi, etrafa saçılan paraları görevliler elleriyle topladı

Çorum'da para nakil aracı devrildi, etrafa saçılan paraları görevliler elleriyle topladı

Şırnak'ta hain saldırı! 1 asker şehit oldu

Şırnak'ta hain saldırı! 1 asker şehit oldu

Fatih Portakal: Erdoğan Muharrem İnce'ye o soruyu nasıl sorar?

Fatih Portakal: Erdoğan Muharrem İnce'ye o soruyu nasıl sorar?

Böyle vahşet görülmedi!

Böyle vahşet görülmedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.