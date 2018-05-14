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GÜNCELLEME - FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 16:53 | Son Güncelleme

Samsun merkezli 9 ildeki operasyonda gözaltına alınan 14'ü muvazzaf 15 askerden 6'sı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 askerden 6'sı tutuklandı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Samsun, Mersin, Malatya, İstanbul, Tokat, Tunceli, Rize, Gaziantep ve Van'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri daha önce meslekten ihraç edilen 15 askerden 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan binbaşı Rüştü Ş, üsteğmen Burak B, astsubaylar Hüseyin Ç, Emrah T, Sertan Y. ve Ebubekir Y. tutuklandı.

Uzman çavuşlar Mehmet K, Harun K. ve meslekten ihraç edilen astsubay Ferdi A, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden astsubay B.D. 11 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla, astsubay C.A.U. ise savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 8 Mayıs'ta ankesörlü telefonlardan ardışık aramalarda adları geçen biri daha önce meslekten ihraç edilen, 14'ü halen görevde olan 15 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Zanlılar, Samsun, Mersin, Malatya, İstanbul, Tokat, Tunceli, Rize, Gaziantep ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

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ankesörlü telefon FETÖ/PDY mahrem imam Samsun Terörle Mücadele Şubesi

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