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GÜNCELLEME - Filipinler'de küçük uçak düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 15:18 | Son Güncelleme

Başkent Manila'nın kuzeyinde küçük uçağın düşmesi sonucu 10 kişi öldü ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, YARALI SAYISI EKLENDİ

Filipinler'de küçük uçağın düşmesi sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel medyadaki haberlerde, uçağın kalkıştan hemen sonra başkent Manila'nın kuzeyinde bulunan Bulacan kentindeki bir yerleşim yerine düştüğü belirtildi.

Filipinler Sivil Havacılık İdaresi sözcüsü Eric Apolonio, Plaridel Havaalanı'ndan kalkan 5 kişinin bulunduğu Lite Air Express'e ait Piper PA-23 model uçağın yerleşim yerine düştüğünü ifade ederek, 5'i yerleşim yerinden olmak üzere 10 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Uçağın düştüğü bölgede yaralanan 2 kişinin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Uçağın düşme nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bulacan Filipinler Küçük Uçak Manila

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