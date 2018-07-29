GÜNCELLEME - Gaziantep'te 11 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te başına maganda kurşunu isabet eden 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'ndeki evde dedesi Mehmet Keser ile televizyon izleyen Mehmet Emin Keser (11), bir anda kanlar içinde yere yığıldı.
Yakınları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun başına mermi isabet ettiği belirlendi.
İlk müdahalesinin ardından özel hastaneye sevk edilen Keser'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merminin çıktığı silahı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takip neticesinde M.Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.
Dede Mehmet Keser, gazetecilere yaptığı açıklamada, halen olayın şaşkınlığı içinde olduğunu söyledi.
Torunuyla televizyon izlediğini, bir anda yere yığılan torununun başında kan gördüğünü belirten Keser, "Önce düşüp başını betona vurdu ve kanadı sandım. Hemen hastaneye götürdüm. Olayı öğrenmemiz biraz zaman aldı. O kurşunun nereden geldiğini görmedik. O kurşunu atanlara lanet olsun. Bu tür şeyler bir daha yaşanmasın." diye konuştu.
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