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GÜNCELLEME - Gaziantep'te damat cinayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 21:22 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini silahla öldürdü, kayınbiraderini yaraladı ZANLININ TUTUKLANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşi ile kayınvalidesi ve kayınpederini silahla öldürdü, kayınbiraderini yaraladı.

İddiaya göre, ilçede daha önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışan ve bir süredir işsiz olan Eyyüp Yakar (27), babasının Bahçeli Mahallesi'ndeki evinde kalan boşanma aşamasındaki eşiyle görüştü.

Velayet nedeniyle çıkan tartışmanın ardından Yakar, yanında taşıdığı silahla eşi Gülşen, kayınpederi Bekir (48), kayınvalidesi Gülsüm ve kayınbiraderi Yunus Köse'ye (22) ateş ettikten sonra çocuğunu alarak kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde Yunus Köse dışındakilerin yaşamını yitirdiği belirlendi. Köse, Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bu arada cesetler savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehir merkezinde gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından ardından yoğun güvenlik önlemi altında sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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1 yaralı 3 ölü damat Gaziantep'te cinayet

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