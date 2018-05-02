GÜNCELLEME - Gaziantep'te fabrikanın duvarı yıkıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulu bir fabrikanın duvarının yıkılması sonucu yaralanan işçi yaşamını yitirdi.
1. OSB'de faaliyet gösteren makine fabrikasında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle üretim alanındaki binanın yan duvarı yıkıldı. Bu sırada molozların arasında kalan Suriye uyruklu Zekeriya Abdullah (38) yaralandı.
Olay yerine çağrılan itfaiye ve UMKE ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çabası sonucu bulunduğu yerden çıkarılan ve iki bacağında kırık tespit edilen Abdullah, 112 Acil Servis ekibi tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalede iç kanama geçirdiği belirlenen Abdullah, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Abdullah'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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