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GÜNCELLEME - Gaziantep'te "roket parçası" olduğu düşünülen enkaz bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 18:31 | Son Güncelleme

Gaziantep Valiliği: -"İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre, bulunan parçaların bir uydu veya füzenin orta motor kısmına ait olduğu, yaklaşık 3-4 ay önce düştüğü ve çevresinde herhangi bir kimyasal, biyolojik veya nükleer etkiye rastlanılmadığı değerlendirilmiştir" DETAYLAR ve VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Hamidiye Mahallesi ormanlık alanında roket parçası olduğu düşünülen enkaz bulundu.

Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaydan yeni haberdar olduklarını ve jandarma ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini söyledi.

Enkazı teknik ekiplerin inceleyeceğini belirten Düzgün, "Ne olduğunu bilmiyoruz. Teknik ekipler enkazı inceleyince sonuç ortaya çıkacak." dedi.

Mahalle Muhtarı Süleyman Arslan ise enkazın köylüler tarafından bulunduğunu ve kendisine telefonla haber verildiğini ifade etti.

Konuyu kaymakamlık ve jandarmaya bildirdiğini dile getiren Arslan, "Enkazın roket parçası olduğunu düşünüyoruz. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Teknik ekip bekleniyor." diye konuştu.

Öte yandan, kısa sürede bölgeye ulaşan jandarma ekipleri ve korucular çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı da roket parçası olduğu düşünülen enkazda inceleme yaptı.

Enkazın, Hava Kuvvetleri Komutanlığından gelecek uzman ekibin incelemesinin ardından kaldırılacağı öğrenildi.

Jandarma ve korucuların, enkaz çevresindeki nöbeti sürüyor.

- Valilik açıklaması

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Nurdağı ilçesinin Hamidiye Mahallesi Çiçeklipınar Tepe civarındaki dağlık ve ormanlık arazide, vatandaşların ihbarıyla bazı metal parçalar bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekiplerimizce, olay yerinde
güvenlik önlemleri alınarak yapılan ilk tespitlere göre, bulunan parçaların bir
uydu veya füzenin orta motor kısmına ait olduğu, yaklaşık 3-4 ay önce düştüğü ve çevresinde herhangi bir kimyasal, biyolojik veya nükleer etkiye rastlanılmadığı
değerlendirilmiştir. Söz konusu parçalar üzerinde ileri teknik incelemeler devam etmektedir." İfadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Enkaz inceleme nurdağı ilçesi roket parçası

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