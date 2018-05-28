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GÜNCELLEME - Gaziantep'te terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 23:18 | Son Güncelleme

PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, "6-7 Ekim olayları" olarak bilinen ve 5 kişinin öldüğü eylemlere katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ve Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "6-7 Ekim olayları" olarak bilinen ve 5 kişinin öldüğü izinsiz gösterilere katıldığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezindeki çeşitli adreslere özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, biri kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.

Aralarında "yönetici" konumunda olduğu belirtilen zanlıların da yer aldığı şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HDP Merkez Yürütme Kurulu ve bazı siyasi partilerin çağrısı üzerine kentte 2014 yılının ekim ayında, terör örgütü DEAŞ'ın Kobani'ye (Ayn el Arab) saldırısı bahane edilerek gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 4'ü polis 39 kişi yaralanmış ve çok sayıda araç ile iş yeri ve ev hasar görmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
6-7 Ekim olayları Gaziantep terör örgütü PKK/KCK

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