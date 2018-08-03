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GÜNCELLEME - Gaziantep'teki kayıp çocuğun cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 19:31 | Son Güncelleme

Nurdağı ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Salih'in cesedi, ailenin kaldığı çadırın yakınlarındaki su kuyusunda bulundu - Çocuğun cansız bedeni, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı DETAYLAR EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Salih'in cesedi, ailenin kaldığı çadırın yakınlarındaki su kuyusunda bulundu.

Üç gün önce gittiği ilçeye bağlı Sakçagözü Mahallesi yakınlarındaki biber fabrikasından akşam eve gelmediği belirtilen Ahmet Salih'in bulunması için dün başlatılan arama çalışmaları, Gaziantep ve Adana AFAD ekipleri ile jandarma ekiplerinin arama kurtarma köpeklerinin yanı sıra drone desteğiyle bugün de devam etti.

Mevsimlik tarım işçiliği yapan ailenin konakladığı çadıra yaklaşık 200 metre uzaklıktaki, üzeri reklam tabelası ve taşla kapatılmış olan bir su kuyusunda ceset olduğu ihbarını alan ekipler, belirtilen yerde Ahmet Salih'e ait cesede ulaştı.

Su altı polisleri, AFAD ve jandarma, 5 saatlik çalışmanın ardından Suriye uyruklu Ahmet Salih'in cesedini su kuyusundan çıkardı.

İncelemenin ardından çocuğun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olay yerinde sinir krizi geçiren baba Muhammed Salih ile yakınlarına 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

- Olay

Mevsimlik işçi olarak yaklaşık 3 ay önce Nurdağı ilçesine gelen ve Sakçagözü Mahallesi'ne yakın bir bahçede çalışan Salih ailesi, üç gün önce oğulları Ahmet Salih'in civardaki bir biber fabrikasından akşam eve gelmemesi üzerine onu aramaya çıkmıştı. Aile, Ahmet Salih'i bulamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirmiş, bunun üzerine dün arama çalışmaları başlatılmıştı.

Salih ailesinin Ramazan Bayramı'nda 13 yaşındaki kızları Esma'nın intihar etmesiyle evlat acısı yaşadığı belirtilmişti.

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