İsrail ablukası altında 2006'dan beri büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'ndeki binlerce Filistinli, 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında bugün de sınırda toplandı.
Filistinli aktivistler tarafından "Filistinli İşçilerin Cuması" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün altıncı cumasındaki gösterilerin en önemli adresi yine Gazze sınırı oldu.
İsrail askerlerinin gerçek mermi ve orantısız güç kullanımına rağmen Gazze'deki Filistinliler sınır hattındaki barışçıl gösterilerinden vazgeçmiyor.
Göstericiler, İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı ablukanın kaldırılmasını ve 5 milyondan fazla Filistinli mültecinin İsrail'in gasbettiği topraklarına geri dönüş haklarının verilmesini talep ediyor.
Önceki gösterilerde olduğu gibi protestocular cuma namazını yine sınırda kıldı. Filistinlilerin barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri Gazze sınırının 5 farklı bölgesinde devam ediyor.
Göstericiler, İsrail'in keskin nişancılarından korunmak için yine sınırda lastik yakıyor ve Gazze'nin farklı bölgelerinden dumanlar yükseliyor.
- 42 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı
Filistin resmi kaynaklarına göre, sıcak havaya rağmen Gazze sınırında toplanan Filistinli göstericilere İsrail askerlerinin gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı bombalarla müdahale ettiği ve yüzlerce göstericinin yaralandığı belirtildi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugünkü gösterilerde İsrail askerlerinin saldırısı sonucu 350 Filistinli yaralandı.
Filistin Sağlık Bakanı Sözcüsü Eşref Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerleri tarafından yaralanan 350 kişiden 42’sinin gerçek, 20'sinin plastik mermiyle yaralandığını belirtti.
Öte yandan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sınırda yaralanan Filistinlilerin imdadına yetişen ilk yardım ekiplerinin de İsrail askerlerinin hedefi olduğuna vurgu yapıldı.
Açıklamada, İsrail askerlerinin ambulanslar ve ilk yardım ekiplerine göz yaşartıcı bombalarla saldırdığı ifade edilerek, bu nedenle yaralı Filistinlilerin tedavilerinde aksamaların meydana geldiği kaydedildi.
- Büyük Dönüş Yürüyüşü
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
Gösterilerin başından bu yana aralarında gazeteci ve 18 yaş altındakilerin bulunduğu 50 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edilirken, 6 binden fazla Filistinli yaralandı.
Filistinliler, gösterilerini İsrail'in kuruluş yıl dönümü ve "Büyük Felaket" adını verdikleri "Nekbe"nin tarihi olan 15 Mayıs'a kadar sürdürmeyi planlıyor.
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