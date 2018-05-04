Göstericiler, İsrail'in keskin nişancılarından korunmak için yine sınırda lastik yakıyor ve Gazze'nin farklı bölgelerinden dumanlar yükseliyor.

Önceki gösterilerde olduğu gibi protestocular cuma namazını yine sınırda kıldı. Filistinlilerin barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri Gazze sınırının 5 farklı bölgesinde devam ediyor.

Göstericiler, İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı ablukanın kaldırılmasını ve 5 milyondan fazla Filistinli mültecinin İsrail'in gasbettiği topraklarına geri dönüş haklarının verilmesini talep ediyor.

İsrail askerlerinin gerçek mermi ve orantısız güç kullanımına rağmen Gazze'deki Filistinliler sınır hattındaki barışçıl gösterilerinden vazgeçmiyor.

Filistinli aktivistler tarafından "Filistinli İşçilerin Cuması" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün altıncı cumasındaki gösterilerin en önemli adresi yine Gazze sınırı oldu.

İsrail ablukası altında 2006'dan beri büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'ndeki binlerce Filistinli, 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri kapsamında bugün de sınırda toplandı.

- Olayları takip eden 3 gazeteci yaralandı

Filistin resmi kaynaklarına göre, sıcak havaya rağmen Gazze sınırında toplanan Filistinli göstericilere İsrail askerlerinin gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı bombalarla müdahale ettiği ve yüzlerce göstericinin yaralandığı aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanı Sözcüsü Eşref Kudra yaptığı yazılı açıklamada, bugünkü gösterilerde İsrail askerlerinin saldırısı sonucu 431 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Yaralananlardan 36'sının çocuk 11'inin ise kadın olduğunu ifade eden Kudra, İsrail askerleri tarafından yaralanandan 70’inin gerçek, 28'inin plastik mermi, 12'sinin ise çeşitli şarapnel parçalarıyla yaralandığını kaydetti.

Kudra, sınırda 3 gazeteci ve Filistinlilerin imdadına yetişen ilk yardım ekiplerinden bir sağlık görevlisinin de İsrail askerlerinin hedefi olduğuna dikkati çekti.

Açıklamada, İsrail askerlerinin ambulanslar ve ilk yardım ekiplerine göz yaşartıcı bombalarla saldırdığı ifade edilerek, bu nedenle yaralı Filistinlilerin tedavilerinde aksamaların meydana geldiğine vurgu yapıldı.