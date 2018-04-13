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GÜNCELLEME - Gazze'de 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde üçüncü cuma

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 18:02 | Son Güncelleme

Bugünkü gösterilerde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu en az 153 Filistinli yaralandı - Filistinlilerin 63'ü İsrail askerlerinin gerçek mermisinin hedefi oldu - Yaralılardan ikisi gazeteci YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

İsrail askerlerinin Gazze sınırında barışçıl gösteri düzenleyenlerin üzerine ateş açması sonucu bugün en az 153 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

"Bayrak Cuması" adı verilen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün üçüncü cumasında bugün Gazze sınırında düzenlenen gösterilere İsrail askerleri yine aşırı güç kullanarak müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin göstericilere gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahalesi sonucu en az 153 Filistinli yaralandı.

Açıklamaya göre, göstericilerden 63'ü İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu gerçek mermiyle yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise yaralılardan 107'sinin tedavisi hastanelerde devam ediyor.

AA muhabirlerinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre gösterileri takip eden 2 gazeteci de yaralılar arasında yer alıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 34 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazla gösterici yaralandı.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 34 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazlası yaralandı.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

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Gazze "Büyük Dönüş" yürüyüşü Filistin

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