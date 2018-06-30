GÜNCELLEME - Gazze'de patlama: 2 ölü, 8 yaralı

Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde gerçekleşen patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını belirtti.

Kudra, patlamaya neyin sebep olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Gazze Polis Sözcüsü Eymen el-Batnici ise açıklamasında, ölüm ve yaralanmalara neden olan patlamanın büyük miktarda havai fişekten kaynaklandığını ifade etti.

