GÜNCELLEME - Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde yedinci cuma

Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde bir Filistinlinin şehit olduğu, 731 göstericinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Han Yunus kentindeki sınır bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu göğüs bölgesinden vurulan Caber Salim Ebu Mustafa (40) şehit oldu.

İsrail askerlerinin müdahalesinde 10'u ağır olmak üzere 731 Filistinlinin yaralandığını, 146 kişinin gerçek mermiyle vurulduğunu söyleyen Kudra, yaralılardan 305'inin hastanelerde tedavi altına alındığını 426 kişinin ise tedavilerinin sınır bölgelerinde kurulan sağlık birimlerinde yapıldığını aktardı.

Sınırda gerçekleşen bugünkü gösterilerde 38 çocuk, 12 kadın ve 4 gazetecinin de yaralandığını belirten Kudra, söz konusu kişiler hakkında detaylı bilgi vermedi.

- Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından beri aralarında gazetecilerin ve çocukların da olduğu 53 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, yaklaşık 8 bin Filistinli yaralandı.

