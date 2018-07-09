GÜNCELLEME - Giresun'da terör operasyonu: 1 şehit

GİRESUN (AA) - Giresun'un Güce ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada, Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci şehit oldu.

İlçe kırsalında arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, bu sabah Kavaklıbel mevkisinde bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile karşılaştı. Çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Cevizci ağır yaralanırken, örgüt mensupları ormanlık alana kaçtı.

Cevizci, Güce Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopter ambulansla Tirebolu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Burada tüm müdahalelere rağmen yaralı asker kurtarılamayarak şehit oldu.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları da hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Giresun Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Güce ilçesi kırsalında bu sabah saat 05.00 sularında Giresun Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı timlerce sürdürülen operasyonda, bölgeye sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarına güvenlik güçlerince anında karşılık verildiği belirtildi.