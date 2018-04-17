GÜNCELLEME - Gözaltındaki zanlı silahlı saldırıda öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te gözaltındayken hastaneye sağlık kontrolüne götürülen zanlı, polis aracından indirildiği sırada uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Hakkında "hakaret" suçundan arama kararı bulanan Uğur Bakır (38), Yaprak Mahallesi Zafer Caddesi'nde polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bakır, sağlık kontrolü için götürüldüğü Şehitkamil Devlet Hastanesinde polis aracından indirildiği sırada kimliği belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Bakır, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Hastanenin güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay nedeniyle bir süre kapatılan Acil Servis bölümü yeniden açıldı.
Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Şehitkamil Devlet Hastanesi önünde Uğur Bakır'a tabancayla ateş edip olay yerinden kaçan şüpheli A.T'nin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu tabanca ile yakalandığı belirtildi.
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