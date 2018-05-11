HABER

GÜNCELLEME - Güvenlik kamerasından iz süren polis hırsızları yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 19:45 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 250 bin lira değerinde 6 yarış motosikletini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı ADLİ SONUÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 6 yarış motosikletini çaldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, İzmit'te farklı tarihlerde yaklaşık 250 bin lira değerindeki 6 yarış motosikletinin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinde, hırsızlığın aynı kişiler tarafından yapıldığını, şüphelilerin yarış motosikletlerini çalarken kask taktığını belirledi.

Hırsızlık zanlılarının kullandığı aracı tespit eden ekipler, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada çalındığı belirlenen 4 yarış motosikletini ele geçiren ekipler, K.A. (24), M.K. (21) ve F.B'yi (24) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve F.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, K.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada şüphelilerin, aynı suçtan kayıtları olduğu ve çalınan diğer 2 yarış motosikletini de sattıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Hayvanseverlere ilk imza Meral Akşener’denHayvanseverlere ilk imza Meral Akşener’den
Erdoğan'dan Demirtaş'a: Ben hapis sıramı savdımErdoğan'dan Demirtaş'a: Ben hapis sıramı savdım
CHP’li Tuncay Özkan’ın TSK’ya verdiği bellekle FETÖ’ye baskın! CHP’li Tuncay Özkan’ın TSK’ya verdiği bellekle FETÖ’ye baskın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güvenlik kamerasından iz süren polis hırsızları yakaladı

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

Arkadaşı onu bu halde görünce hemen kameraya sarıldı!

Arkadaşı onu bu halde görünce hemen kameraya sarıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adalet Bakanlığı'ndan açıklama: Hastaneye kaldırılan 100 personelin durumu iyi

Adalet Bakanlığı'ndan açıklama: Hastaneye kaldırılan 100 personelin durumu iyi

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!

Sivas'ta yakalanan fuhuş çetesinin şifresi: Fayans

Sivas'ta yakalanan fuhuş çetesinin şifresi: Fayans

Zaman gazetesi davasında karar verildi! Ali Bulaç tahliye edildi

Zaman gazetesi davasında karar verildi! Ali Bulaç tahliye edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.