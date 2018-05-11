GÜNCELLEME - Güvenlik kamerasından iz süren polis hırsızları yakaladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 6 yarış motosikletini çaldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, İzmit'te farklı tarihlerde yaklaşık 250 bin lira değerindeki 6 yarış motosikletinin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Polis ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinde, hırsızlığın aynı kişiler tarafından yapıldığını, şüphelilerin yarış motosikletlerini çalarken kask taktığını belirledi.
Hırsızlık zanlılarının kullandığı aracı tespit eden ekipler, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada çalındığı belirlenen 4 yarış motosikletini ele geçiren ekipler, K.A. (24), M.K. (21) ve F.B'yi (24) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve F.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, K.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada şüphelilerin, aynı suçtan kayıtları olduğu ve çalınan diğer 2 yarış motosikletini de sattıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.
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