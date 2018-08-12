GÜNCELLEME- Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de yürütülen operasyonlarda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada da silahlı 4 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği ve teröristlerin üs bölgelerine taciz ve saldırı hazırlığında olduğu belirtildi.

