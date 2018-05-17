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GÜNCELLEME - Halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 15 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 18:14 | Son Güncelleme

Erzincan'da, özel halk otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENİP KİMLİK BİLGİLERİ EKLENDİ

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, özel halk otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 15 kişi yaralandı.

Adem Yeşilyurt (25) idaresindeki 24 M 9014 plakalı özel halk otobüsü, Erzincan-Erzurum karayolu Akyazı beldesi Kantarlar mevkisinde, Behçet Yaşkesen'in (55) kullandığı 34 LVP 73 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Araçlar, çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savruldu.

Hafif ticari aracın sürücüsü Behçet Yaşkesen (55) ile otobüsteki yolcu Fikriye Aslan (57) olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif ticari araçta ağır yaralanan Zennure Yaşkesen (60) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada, otobüs sürücüsü Yeşilyurt ile aynı araçtaki 14 yolcu yaralandı. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar ve Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Arslantaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bütün şoför kardeşlerimize de lütfen trafik kurallarına uyalım diyoruz." dedi.

Arslantaş, "Yolların kralı değil, kuralı vardır. Trafik işaretlerine, trafik kurallarına uyulmadığı sürece maalesef bu elim hadiselerle karşılaşmak her zaman olası." ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle ulaşımda bir süre aksama yaşandı.

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