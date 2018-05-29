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GÜNCELLEME - Hatay merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 22:13 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 16 muvazzaf askerden 9'u tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Hatay merkezli 16 ilde 32 kişinin gözaltına alındığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 16 muvazzaf askerden 9'u tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, Hatay merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında albay, yarbay ve yüzbaşının da bulunduğu 32 muvazzaf askerden 16'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 16 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.

Hatay merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 18 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 23 muvazzaf asker gözaltına alınmış, daha sonra yakalananlarla gözaltı sayısı 32'ye yükselmişti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ hatay tutulama

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