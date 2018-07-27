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GÜNCELLEME - Hatay ve Adana'da sahte para operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 23:13 | Son Güncelleme

Piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 3'ü tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 1 kişiye de ev hapsi verildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Hatay merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 1'i ev hapsi ve 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para süren kişilere yönelik 7 aydır yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu, Hatay ve Adana'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlıların adreslerindeki aramada, sahte 127 ABD doları ve Türk lirası banknotları, ruhsatsız pompalı av tüfeği, 200 gram esrar, 150 gram esrar tohumu ile bir miktar Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 1 kişiye de ev hapsi verildi.

Adreslerinde bulunamayan 2 kişi aranıyor.

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