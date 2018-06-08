GÜNCELLEME - Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Batıayaz mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 1 amfibik uçak, 3 helikopter, 2 dozer, 30 arazöz, 5'er su tankı, ilk müdahale aracı ile yer timi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 15 hektar alan zarar gördü.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede soğutma çalışmalarına başlandığını söyledi.
Ketmen, yangın bölgesinde rüzgar olmamasının avantaj sağladığını kaydetti.
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