GÜNCELLEME - Hatay'da orman yangını

Hatay'ın Belen ilçesi Amanos Dağları'nda çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Amanos Dağları eteklerinde bulunan Bakras Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Antakya ilçesi Uzunalıç, Maraşboğazı ve Serinyol mahallelerindeki ormanlık alanlara sıçrayan yangına, 6 helikopter, 2 uçak, 42 arazöz, 4 iş makinesi ve 10 yangın söndürme ekibiyle müdahale ediliyor.

Yangında şu ana kadar 30 hektarlık orman alanının zarar gördüğü öğrenildi.

