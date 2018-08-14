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GÜNCELLEME - Hatay'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 23:44 | Son Güncelleme

Hassa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmalarına başlandı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

Amanos Dağları eteklerinde yer alan Yoluklar mevkisinde kaçak avcıların kamp ateşinden kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yangına 2 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankı, 1 dozer, 30 orman işçisi, 3 tim, 3 teknik eleman ve 1 yer ekibiyle müdahale edildiğini belirtti.

Yangının söndürülmesi için ekiplerin yoğun çaba harcadığını ifade eden Ketmen, "Başarılı ve disiplinle yürütülen operasyon sonucu yangın kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmalarına başlandı." dedi.

Yangında şu ana kadar 5 hektarlık alanın zarar gördüğünü açıklayan Ketmen, soğutma çalışmalarının yaklaşık 4 gün sürebileceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hassa hatay orman yangını

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