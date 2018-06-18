GÜNCELLEME - Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde düzenlenen operasyonda 2 bin 675 kök Hint keneviri ile 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube müdürlüklerinden 200 polisin katılımıyla Dicle Nehri kenarındaki Hevsel Bahçeleri'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda drone ve dedektör köpeklerle yapılan aramada 8 noktada 2 bin 675 kök Hint keneviri ile 200 gram kubar esrar bulundu.

Hint kenevirleri, numune alınmasının ardından yerinde imha edildi.

Bir emniyet yetkilisi, operasyonda teknolojik imkanlardan faydalandıklarını belirterek, "Hint kenevirlerinin piyasaya sürülmeden imha edilmesi, toplumumuzun özellikle genç nüfusun bundan olumsuz etkilenmemesi adına bizim için güzel bir adım." şeklinde konuştu.

