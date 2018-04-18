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GÜNCELLEME - Hindistan'da fırtına

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 15:55 | Son Güncelleme

Batı Bengal'de etkili fırtınada 15 kişi yaşamını yitirdi ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde etkili fırtınada 15 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyadaki haberlere göre, Batı Bengal'in başkenti Kalküta'daki fırtına nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirdi.

Saatteki hızı 98 kilometreyi bulan fırtına yüzünden Kalküta'da hayat felç oldu, bazı ağaçlar köklerinden söküldü.

Devrilen ağaçlar nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapandı, bazı tren seferleri iptal edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Bengal fırtına Hindistan

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