GÜNCELLEME - Hindistan'da fırtına

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde etkili fırtınada 15 kişi hayatını kaybetti.
Yerel medyadaki haberlere göre, Batı Bengal'in başkenti Kalküta'daki fırtına nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirdi.
Saatteki hızı 98 kilometreyi bulan fırtına yüzünden Kalküta'da hayat felç oldu, bazı ağaçlar köklerinden söküldü.
Devrilen ağaçlar nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapandı, bazı tren seferleri iptal edildi.
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