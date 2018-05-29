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GÜNCELLEME - Hindistan'da fırtına

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 21:42 | Son Güncelleme

Ülkenin kuzeyinde etkili olan fırtınada 54 kişi öldü ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Hindistan'ın Uttar Pradeş, Jharkhand ve Bihar eyaletlerinde etkili olan fırtınada 54 kişi hayatını kaybetti.

"Hindustan Times"ın haberine göre, afet yönetim yetkilileri fırtına nedeniyle dünden bu yana Jharkhand, Uttar Pradeş ve Bihar'da 54 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Çok sayıda kişinin yaralandığı fırtınada, kerpiçten yapılan evlerin duvarlarının yıkıldığı ve üzerine ağaç devrilen konutların hasar gördüğü bildirildi.

Fırtınanın elektrik direklerine zarar vermesi nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemiyor.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın birçok eyalette haziran ortasına kadar devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
fırtına Hindistan Uttar Paradeş

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