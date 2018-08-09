GÜNCELLEME - Hindistan'da heyelan

Hindistan'ın Kerala eyaletinde meydana gelen heyelanlarda 22 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınındaki habere göre, eyalette gece etkisini artıran şiddetli yağışlar dört bölgede heyelana neden oldu. Heyelanlarda en az 22 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Meteoroloji Kurumu, bölgede yağışların devam edeceği uyarısı yaptı.

