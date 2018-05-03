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GÜNCELLEME - Hindistan'da kum fırtınası: 101 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 14:16 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, AYRINTILAR EKLENDİ

ANKARA (AA) - Hindistan'ın kuzeyini etkisi altına alan kum fırtınasında 101 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, Racastan, Uttar Pradeş ve Uttarakhand eyaletlerinde etkili olan kum fırtınasında en az 101 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

Pencap, Haryana ve ülkenin orta kesimindeki Madhya Pradeş eyaletlerinde de etkili olan fırtınada bazı evlerin yıkıldığı, ağaçların söküldüğü ve elektrik direklerinin devrildiği bildirildi.

Fırtınada bazı çiftlik hayvanlarının da telef olduğu belirtildi.

Haberde, Uttar Pradeş'te 64, Racastan'da 31, Uttarakhand, Madhya Pradeş ve Pencap'ta da ikişer kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Racastan'da yetkililer, ölenlerden çoğunun şiddetli fırtınaya bağlı olarak yıkılan evlerde can verdiğini bildirdi.

Diğer yandan, şiddetli yağışların ve kum fırtınasının etkili olduğu başkent Yeni Delhi'de, kötü hava koşulları nedeniyle trafik durma noktasına gelirken 15 uçak farklı havaalanlarına yönlendirildi.

Hindistan'ın kuzeyinde yaz aylarında sıklıkla görülen kum fırtınalarında bu denli can kaybına nadir rastlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Kum Fırtınası

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