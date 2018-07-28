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GÜNCELLEME - Hindistan'daki şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 15:57 | Son Güncelleme

Uttar Pradeş eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 58'e çıktı ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ ve AYRINTILAR EKLENDİ

LUCKNOW (AA) - Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi.

Hükümet Sözcüsü Awanish Awasthi, eyaletin çeşitli bölgelerinde iki gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlarda 58 kişinin öldüğünü açıkladı.

Awasthi, yağışların şiddetini artırarak iki gün daha devam edeceği uyarısı yaptı.

Ölenler arasında çocukların da olduğunu söyleyen Awasthi, pek çok kişinin evlerinin çökmesi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Bölgede bazı binaların duvarları çökerken, yollar sular altında kaldı, elektrik direkleri devrildi.

Yetkililer, aşırı yağışlar nedeniyle 53 kişinin yaralandığını ve 200'den fazla evin hasar gördüğünü açıkladı.

Resmi kurumlardan yapılan açıklamalarda, 1 Haziran'dan itibaren ülkeyi etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle ülke genelinde 500'den fazla kişi öldü, 200'e yakın kişi yaralandı.

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Hindistan Uttar Pradeş

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