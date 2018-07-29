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GÜNCELLEME - Hindistan'daki şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 20:38 | Son Güncelleme

Uttar Pradeş eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 74'e çıktı ÖLÜ ve YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e yükseldi.

Yerel basındaki haberlere göre, eyaletin çeşitli bölgelerinde üç gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlarda 74 kişi hayatını kaybetti.

41 yerleşim yerinin etkilendiği şiddetli yağışlarda yaklaşık 500 ev hasar görürken, 77 kişi de yaralandı. Bölgede bazı binaların duvarlarının çöktüğü, elektrik direklerinin devrildiği ve yolların sular altında kaldığı bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri yağışların devam edeceği uyarısında bulunarak, önlemlerin alınması yönünde çağrı yaptı.

Resmi kurumlardan yapılan açıklamalara göre, 1 Haziran'dan itibaren ülkeyi etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle ülke genelinde 600'e yakın kişi öldü, 200'den fazla kişi de yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan sel Uttar Pradeş

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