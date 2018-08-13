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GÜNCELLEME - Hindistan'daki şiddetli yağışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 21:15 | Son Güncelleme

Himachal Pradeş eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu felakette 16 kişi öldü ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Hindistan'ın Himachal Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı felakette 16 kişi öldü.

Hindustan Times'ın haberine göre, ülke genelinde etkisini gösteren muson yağmurları farklı eyaletlerde can kaybına neden olmaya devam ediyor.

Yetkililer, Himachal Pradeş'teki şiddetli yağışların neden olduğu heyelanlar sonucu toprak altında kalan 5 kişi hayatını kaybetti.

Yağışların neden olduğu seller nedeniyle de 11 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada, yağışların şiddetini arttırarak hafta sonuna kadar devam edeceği uyarısı yapıldı.

Hindistan İçişleri Bakanlığının Ulusal Acil Durum Müdahalesi Merkezinden bugün yapılan açıklamada, muson mevsiminde Kerala'da 187, Uttar Pradeş'te 171, Batı Bengal'de 170, Maharaştra'da 139, Gujarat'ta 52, Assam'da 45 ve Nagaland'da 10 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

Himachal Pradeş eyaletinde, geçen yıl ağustos ayında meydana gelen toprak kaymasında 46 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
heyelan Hindistan sel

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