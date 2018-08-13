GÜNCELLEME - Hindistan'daki şiddetli yağışlar

Hindistan'ın Himachal Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı felakette 16 kişi öldü.
Hindustan Times'ın haberine göre, ülke genelinde etkisini gösteren muson yağmurları farklı eyaletlerde can kaybına neden olmaya devam ediyor.
Yetkililer, Himachal Pradeş'teki şiddetli yağışların neden olduğu heyelanlar sonucu toprak altında kalan 5 kişi hayatını kaybetti.
Yağışların neden olduğu seller nedeniyle de 11 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada, yağışların şiddetini arttırarak hafta sonuna kadar devam edeceği uyarısı yapıldı.
Hindistan İçişleri Bakanlığının Ulusal Acil Durum Müdahalesi Merkezinden bugün yapılan açıklamada, muson mevsiminde Kerala'da 187, Uttar Pradeş'te 171, Batı Bengal'de 170, Maharaştra'da 139, Gujarat'ta 52, Assam'da 45 ve Nagaland'da 10 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.
Himachal Pradeş eyaletinde, geçen yıl ağustos ayında meydana gelen toprak kaymasında 46 kişi hayatını kaybetmişti.
Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!
MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor
Abdullah Gül'den Trump'a çok sert tepki
Binlerce öğrenciye müjde! Belli oldu
Rus medyasından dikkat çeken Bağdadi iddiası!
İstanbul Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp, teslim oldu!
Markette rezalet! Herkesin içinde sevgilisinin eteğini sıyırıp...
Ordu'nun Ünye ilçesindeki berberlerden 'Amerikan tıraşı' kararı
CHP'den destek açıklaması: Milletimizle dimdik duracağız
Sokağa iç çamaşırsız çıkınca... Gerçek flaşlar patlayınca ortaya çıktı!
Ne beslediğini görünce ağzınız açık kalacak!
LGS ve yerel yerleştirme 1. nakil sonuçları açıklandı! Liseye geçişte yeni boş kontenjanlar e-okul'da!
Okuyucu Yorumları 0 yorum