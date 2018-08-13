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GÜNCELLEME - HSK bir savcıyı görevden uzaklaştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 21:36 | Son Güncelleme

Kurul, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen bir Cumhuriyet savcısını görevden uzaklaştırdı - Daha önce tespit edilemeyen ve görevine devam eden Akkuş'un, HSK Teftiş Kurulunun ByLock içerikleri üzerinde yaptığı titiz çalışmalar sonucu belirlendiği, düzenlenen ön rapor üzerine de açığa alındığı belirtildi DETAYLAR EKLENDİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Fetullahçı Terör Örgütü'nün haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu gerekçesiyle bir Cumhuriyet savcısını görevden uzaklaştırdı.

HSK yetkililerinden alınan bilgiye göre, son kararnameyle Erzurum Cumhuriyet Savcılığına atanan Keşan Cumhuriyet Savcısı Muhammet Ali Akkuş'un, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlendi.

Bunun üzerine Akkuş, HSK İkinci Dairesince, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 77'nci maddesi uyarınca görevden uzaklaştırıldı.

- Teftiş Kurulunun raporu

Daha önce tespit edilemeyen ve görevine devam eden Akkuş'un, HSK Teftiş Kurulunun ByLock içerikleri üzerinde yaptığı titiz çalışmalar sonucu belirlendiği, düzenlenen ön rapor üzerine de açığa alındığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) savcı

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