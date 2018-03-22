HABER

GÜNCELLEME - İdlib'te pazar yerine saldırı: 42 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 22:56 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib ilinde bir pazar yerine düzenlenen hava saldırısında 42 sivil hayatını kaybetti, 72 sivil yaralandı - Suriyeli muhaliflere ait uçak gözlem evinden yapılan açıklama: - "Hımeymim Üssü'nden havalanan Rus savaş uçakları, Harem ilçesine saldırı düzenledi" ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

İDLİB (AA) - Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde yer alan Harem ilçesindeki bir pazar yerine düzenlenen hava saldırısında 42 sivil yaşamını yitirdi, 72 sivil yaralandı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA'ya yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde Harem ilçesindeki pazar alanına düzenlenen hava saldırısında 42 sivil hayatını kaybetti, 72 kişi yaralandı." dedi.

Sivil savunma ekipleri arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Suriyeli muhaliflere ait uçak gözlem evi tarafından sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklamada da "Hımeymim Üssü'nden havalanan Rus savaş uçakları, Harem ilçesine saldırı düzenledi." ifadesi kullanıldı.

Son iki haftada İdlib ve Hama bölgelerindeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırılarında 98 sivil hayatını kaybetti, 134 sivil de yaralandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 24 Şubat'ta aldığı kararla, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti.

"Gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı ise belirsiz kalmıştı. Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

1800 asker görevden uzaklaştırıldı1800 asker görevden uzaklaştırıldı
SONAR Başkanı gece yarısı gözaltına alındı!SONAR Başkanı gece yarısı gözaltına alındı!
Kritik iddia: 'Uçan tabut'a binmişler!Kritik iddia: 'Uçan tabut'a binmişler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Harem İdlib Pazar Rusya

En Çok Okunan Haberler

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi

'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi

Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi

Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
15 milyonluk vurgun: Program sonrası gözaltı!

15 milyonluk vurgun: Program sonrası gözaltı!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Süper Loto sonuçları 22 Mart: İşte haftanın sayıları! Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto sonuçları 22 Mart: İşte haftanın sayıları! Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları

Üniversitede polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

Üniversitede polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

İstanbul trafiğinde şok! Alev alev yandı!

İstanbul trafiğinde şok! Alev alev yandı!

Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin mesajı

Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.