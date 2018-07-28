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GÜNCELLEME - Iğdır'da İl Özel İdaresi ekibine terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 15:58 | Son Güncelleme

Ağrı Dağı eteklerinde bulunan yayladaki su hattını tamire giden İl Özel İdaresi ekibine teröristlerce bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi - Saldırıda iş makinesi operatörü şehit oldu, 2 görevli kaçarak kurtuldu, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon başlatıldı OPERATÖRÜN ŞEHİT OLMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Iğdır'da, Ağrı Dağı eteklerinde bulunan yayladaki su hattını tamire giden İl Özel İdaresi ekibine teröristlerce düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda iş makinesi operatörü şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Özel İdaresine bağlı ekip, iş makinesi operatörü Nurettin Karadeniz'in de bulunduğu, M.G'nin kullandığı kamyonet ve M.P. yönetimindeki iş makinesi taşıyan çekici ile su hattını tamir için Ağrı Dağı eteklerindeki Korhan Yaylası'na hareket etti.

Ekibin yayladaki ilerleyişi sırasında teröristlerce yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesiyle çekicinin önünde giden kamyonet hasar gördü.

Patlamanın ardından kamyonetten inen M.G. ile çekici sürücüsü M.P'ye teröristlerce ateş açıldı.

Saldırı sonrası kaçan M.G. ve M.P, bölgedeki askerler ve güvenlik korucularının yardımıyla kurtarıldı.

Güvenlik güçleri, olay yerinde kalan operatör Karadeniz'in bölgeden alınması ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için zırhlı araçlar eşliğinde hava destekli operasyon başlattı.

Bölgeye mayın tarama ve bomba imha uzmanı askerler ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yol güzergahında patlayıcı tuzaklama ihtimaline karşı yapılan arama ve tarama faaliyetinin ardından olay yerine ulaşan güvenlik güçleri, iş makinesi operatörü Karadeniz'in saldırıda şehit olduğunu belirledi.

Karadeniz'in cenazesi, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyon sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ığdır Korhan yaylası terör saldırısı

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