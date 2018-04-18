GÜNCELLEME - İkitelli'de yangın

İSTANBUL (AA) - İkitelli'de dört katlı iş yerinin çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Aymakoop Sanayi Sitesi'nde bulunan 4 katlı iş yerinin çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına çok sayıda itfaiye ekibince müdahalede bulunuldu. İtfaiye ekipleri yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için büyük çaba harcadı.
Bu arada, müdahale sırasında zaman zaman patlamalar yaşandı.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndülürken, iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.
İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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