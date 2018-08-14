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GÜNCELLEME - İngiltere'de parlamento binasının bariyerlerine araç çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 14:19 | Son Güncelleme

Olay terör saldırısı kapsamında soruşturuluyor - AÇIKLAMALAR VE YARALI SAYISI EKLENDİ

LONDRA (AA) - İngiltere'de bir araç parlamento binasının dışındaki güvenlik bariyerlerine çarptı, sürücü gözaltına alındı.

Polisten yapılan açıklamada yerel saat ile 07.37'te bir aracın parlamento binası dışındaki güvenlik bariyerlerine çarptığı bildirildi.

Erkek sürücünün terör suçu şüphesiyle gözaltına alındığının belirtildiği açıklamada, "Bu aşamada bunu terör olayı olarak ele alıyoruz ve soruşturmanın başını Londra polisinin terörle mücadele birimi çekiyor." ifadesi kullanıldı.

İngiltere Terörle Mücadele Birimi Ulusal Koordinatörü Neil Basu, son gelişmelere ilişkin Londra Emniyeti önünde yaptığı basın açıklamasında, 20'li yaşlarındaki şüphelinin Londra'nın güneyindeki bir karakolda sorgulandığını ve "bu aşamada yetkililerle iş birliği yapmadığını" söyledi.

Olayın kasten yapıldığını düşündüklerini ifade eden Basu, olayla ilgili başka şüphelinin olmadığını belirtti.

Bazı görgü tanıkları aracın hızla ilerlediğini söylerken bazıları da sürücünün bariyerlere kasten çarptığı iddiasında bulundu.

- Üç kişi yaralandı

Londra Ambulans Hizmetlerinden yapılan açıklamada da olay yerinde üç yaralıya müdahale edildiği ve ikisinin bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yararlıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumlarının ciddi olmadığı vurgulandı.

Yaralıların kaldırıldığı Guy's and St Thomas hastanesinden yapılan açıklamada ise kadın yaralının tedavisine devam edilirken, erkek yararlının taburcu edildiği bildirildi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "düşüncelerinin olaydan etkilenenlerle olduğunu" ifade ederek, hızlı davranmaları nedeniyle acil servis görevlilerine teşekkürlerini iletti.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmanın devam ettiğini ve yetkililerle iletişimde olduğunu aktardı.

Geçen yıl bir saldırgan, kiralık aracını Westminster Köprüsü'nde saatte 120 kilometre hızla yayaların üzerine sürmüş, parlamentonun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu. Aracından çıkarak parlamentonun girişindeki bir polisi bıçaklayan saldırgan, olay yerinde vurularak öldürülmüştü. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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